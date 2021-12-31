شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: "أول أجر فى حياتى 70 جنيها.. ولسه ماحققتش إنجاز موسيقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّت النجمة أنغام ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا فى أول حوار تليفزيونى لها منذ فترة طويلة، وفى الفقرة الأولى من البرنامج طرحت الدمية "كارو" العديد من الأسئلة الطريفة على المطربة أنغام.

وتحدثت أنغام خلال الفقرة عن أول أجر تقاضته من الغناء، قائلة: "أول أجر فى حياتى من الإذاعة المصرية 70 جنيها، ومش فاكرة عملت بيه إيه".

وأجابت أنغام عن سؤال الدمية "كارو": إمتى ممكن تبطلى غناء؟ لترد أنغام: "لو صوتى مابقاش بنفس القوة هبطل غناء"، مضيفة: "لسة معملتش إنجاز موسيقى، ولسه فيه أحسن".

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