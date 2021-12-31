آدم شرقاوي: عشت أحداث "عسل اسود" في الحقيقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان آدم شرقاوي إنه لم يكن يعرف من اللغة العربية سوى عبارات بسيطة يتحدث بها أحيانا مع والديه في أمريكا، وبالتالي لم يتعلم سوى اللغة الإنجليزية، ولم يكن يمارس اللغة العربية بصورة كبيرة.

أضاف آدم، خلال حواره مع المذيعة منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة CBC، أنه زار مصر مرة واحدة قبل دخول مجال التمثيل، وظل طوال فترة تواجده في هذه الزيارة في محافظة كفر الشيخ، لدى أسرته، ولم يتعلم اللغة العربية، بل جمل بسيطة منها، قائلا: "ولاد عمي عارفين إني بتكلم إنجليزي بس والعربي ضعيف جدا، فبقوا يستخدموا جمل بسيطة عشان أفهم، وشوية ويتريقوا على العربي بتاعي، وأنا برضو كنت بتريق على الإنجليزي بتاعهم وعادي".

من جانبها، أخبرته الإعلامية منى الشاذلي أن قصته تشبه ما حدث للفنان أحمد حلمي في فيلم "عسل اسود"، ليرد عليها: "أنا عارف الفيلم ده وعشته كمان، خاصة أول مشهد لما كان مع السواق في العربية والسواق قاله خلي الفلوس حسيت بيه أوي في اللحظة دي اللي هو ازاي مدفعش يعني ولا إيه، وكمان مشهد لما كان بيبدل الدولار ومش فاهم لأن أنا لما نزلت مكنتش فاهم هصرف فلوس ازاي".

آدم شارك في رمضان الماضي بمسلسل "لعبة نيوتن" أمام الفنانة منى زكي والفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج، وحقق نجاحا كبيرا.