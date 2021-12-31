هذا ما تقصده.. مي عز الدين: "يا رب مندمش كالعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عز الدين، جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها بـ "لوك" شعر مختلف.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وآدي الشعر قصيناه.. يا رب مندمش كالعادة في خلال يومين بالكتير".

وجاءت تعليقات الجمهور على أحدث ظهور لها، كالتالي: "قمر"، "كل سنة وانتي طيبة وغالية يا رب"، "كل سنة وانتي بألف خير"، "القمر ظهر"، "حلوة في كل حالاتك"، "بكل حالاتك برنسيسة"، "قمراية"، "القمر هل علينا".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مي عز الدين، مسلسل "خيط حرير"، والذي عُرض نهاية العام 2020.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.