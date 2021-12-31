ماذا تتمنى إلهام شاهين في العام الجديد 2022 ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، على تهنئة أصدقائها المسيحيين والمسلمين بمناسبة العام الجديد، كاشفة عن أمنياتها في العام الجديد 2022.

وكتبت إلهام، عبر حسابها على تويتر: "كل سنة وكل أصدقائي المسيحيين في كل مكان في العالم وأصدقائي المسلمين طيبين وبخير، وربنا يجمعنا دايمًا بالسلام والأخوة والمحبة".

وأضافت: "يا رب تكون سنة خير على البشرية كلها.. تنتهى فيها الأمراض والأوبئة والحروب والصراعات، ويسود السلام والحب والوئام بين البشر".

يذكر أن إلهام شاهين، كشفت مؤخرا ببرنامج "كلمة أخيرة" عن تعاقدها بشكل رسمي على بطولة مسلسل "بطلوع الروح" الذي تتعاون فيه مع المخرجة كاملة أبو ذكري، مضيقة أن دورها في العمل صعب، خاصة وأنه لم يقدم من قبل في الدراما المصرية أو العالمية.