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بالفيديو: رونالدو يسجل في شباك ضحيته الـ121 ويتجاوز رقم سولشاير

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 59 دقيقة

رونالدو

سجل البرتغالي نجم مانشستر يونايتد ثالث أهداف فريقه خلال مواجهة بيرنلي الجارية في هذه الأثناء ضمن منافسات الجولة الـ20 من الممتاز بكرة القدم.

وجاء هدف “الدون” بعد متابعته كرة ارتدت من قائم المنافس، ليضعها بلمسة واحدة في الشباك الخالية عند الدقيقة الـ35 من عمر اللقاء.

وذكرت شبكة “سكواوكا” العالمية لإحصائيات كرة القدم أن رونالدو بهذا الهدف وصل إلى هدفه الـ92 في “البريميرليغ”، متجاوزا رقم مدربه الأسبق النرويجي أولي غونار سولشاير بهدف واحد (91 هدفا).

كما أشارت الشبكة إلى انضمام شباك بيرنلي لقائمة ضحايا رونالدو، ليصبح الفريق رقم 121 الذي يهز النجم البرتغالي شباكه على مدار مسيرته مع الأندية فقط.

وأنهى “الشياطين الحمر” الشوط الأول متفوقين بنتيجة 3-1.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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