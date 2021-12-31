شكرا لقرائتكم خبر عن مي عز الدين تستقبل العام الجديد بقصة شعر جديدة: يا رب ماندمش كالعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الفنانة مي عز الدين استقبال عامها الجديد بنيولوك، وشاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، صورة لها بعد قص شعرها، وكتبت: "وادى الشعر قصيناه، يا رب ماندمش كالعادة في خلال يومين بالكثير"، وسرعان ما حصدت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها.

وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.



مى عز الدين

تدور أحداث المسلسل حول "مسك" الفتاة الفقيرة التي تحاول مساعدة والدها في مصروف المنزل ويتم تعيينها في إحدى شركات كبار رجل الأعمال لتجمعها قصة حب مع حازم ابن صاحب الشركة، الذي يتزوجها سراً بدون علم والدته التي تريد منع هذا الزواج، خاصة بعد أن علمت بحمل مسك، ثم تنقلب على ابنها وتمنعه من السفر ويعود لها وتقوم بإجهاضها، عنوة، وتعود مسك بعد ذلك للانتقام منهم بعدما أصبحت غنية من زواجها بأحد كبار رجال الأعمال.