شكرا لقرائتكم خبر عن قبل "تقلها دهب".. هل غابت القصص الواقعية لأبطال الألعاب الرياضية عن الدراما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ أيام عرض حكاية "تقلها دهب" تاسع وآخر حكايات الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا"، وبمجرد الإعلان عن الحكاية تحمس الجمهور لفكرتها، كونها تجسد قصة حياة 3 بطلات مصريات رفعن رأس مصر وقدمن أداء مشرف خلال أولمبياد طوكيو 2020، وهن فريال أشرف التى توجت بالميدالية الذهبية فى رياضة الكاراتيه، وهدايا ملاك التى حققت البرونزية فى رياضة التايكوندو، وسمر حمزة بطلة مصر فى المصارعة.

ويعتبرعدد الإنجازات التى حققتها الفتيات فى الألعاب الرياضية هى الأولى فى تاريخ المشاركات المصرية فى الأولمبياد، وهو ما دفع صناع الدراما لعمل حكاية "تقلها دهب"، التى تعد أول عمل درامى مصرى يجسد المشوار والقصص الحقيقية لبطلات مصر فى الرياضة بشكل عام، وإصرارهن وعزيمتهن على عمل كيان ورفع اسم مصر عالياً، وبالرغم من أن الدراما المصرية قدمت شخصية المرأة الرياضية فى عدد من الأعمال مثل "المشاغبات والكابتن، المرأة الحديدة"، إلا أنها كانت معالجات خيالية وليس عن قصص واقعية، فلا يوجد أى فيلم أو مسلسل يوثق كفاح إحدى البطلات المصريات ويخلد مشوارهن قبل حكاية "تقلها دهب".



حكاية "تقلها دهب"

والعمل الوحيد الذى استوحيت أحداثه من قصة واقعية لأحد الأبطال الرياضيين بصورة عامة، هو فيلم "النمر الأسود" عن بطل الملاكمة المصرى فى ألمانيا محمد حسن المصرى، وجسد شخصيته الفنان أحمد زكى، ويحكى الفيلم قصة كفاح المصرى، وكيف نجح ذلك الشاب المكافح فى ركوب البحر وقهر الصعاب فى القارة العجوز، ومحاربة العنصرية والتحول من عامل بسيط فى مصنع للخردة بألمانيا إلى بطل ملاكمة يتألق ويربح البطولات، وبدأت قصته بسفره للعمل في ألمانيا، ومواجهته العديد من العراقيل كاختلاف اللغة والثقافة، إلى أن تعرف على فتاة ألمانية تعرف بعض العربية وتساعده على تعلم الألمانية، كما تقوده الصدفة إلى التعرف على مدرب ملاكمة مصري يوناني يعتبره صديقا له، ويري فيه مشروع بطل، فيبدأ في تأهيله وتدريبه ليكون بطلا فى الملاكمة، ويبتكر فى عمله ويربح الملايين، ويتزوج ممن يحب بعد صراع مع والد حبيبته الفاتنة هيلجا.

وبالرغم من تجسيد الفيلم لتفاصيل حياة محمد حسن المصرى، إلا أن نهاية الفيلم اختلفت عما حدث فى القصة الحقيقية، فالنمر الأسود الحقيقى لم يتزوج من حبيبته "هيلجا" مثلما نقل لنا المخرج عاطف سالم، بل أنه طُرد من ألمانيا بعد صراع مع والدها وسافر إلى السويد واستقر هناك وتزوج من سيدة أكبر منه سنًا.

فيلم "النمر الأسود" بطولة أحمد زكى وأحمد مظهر ووفاء سالم ويوسف فوزى وإبراهيم قدرى، تأليف أحمد أبو الفتح، إخراج عاطف سالم.

حكاية "تقلها دهب" من بطولة سارة عبد الرحمن (هداية ملاك)، هند عبد الحليم (فريال أشرف)، هلا السعيد (سمر حمزة)، مصطفى درويش، منال سلامة، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.