شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفي أبيض × أسود يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي فى أحدث ظهور لهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز متابعيها وجمهورها بصورة جديدة تجمعها مع زوجها الفنان أحمد العوضي، في خاصية الاستوري الخاصة بها بموقع إنستجرام، لتظهر وهي تقف بجواره في صورة أبيض وأسود في أحدث ظهور لهما عبر منصات السوشيال ميديا.



ياسمين عبد العزيز والعوضي

ومن جهة أخرى، احتفلت النجمة ياسمين عبد العزيز بالكريسماس فى إحدى الدول الأوروبية، ونشرت ياسمين فيديو عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وظهرت في الفيديو وهى وتستمتع بأجواء الكريسماس بطريقة طريفة.