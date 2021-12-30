عاصي الحلاني نجم “إكسبو دبي” في بداية العام الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلاً فنيًا ضخمًا على مسرح حديقة اليوبيل ضمن فعاليات “إكسبو 2020 دبي” يوم الخمس 6 كانون الثاني/يناير المقبل.

وسيلتقي عاصي الحلاني بمعجبيه من جميع أنحاء العالم العربي، حيث سيعيد إحياء أغنياته الشهيرة من مسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات.

وأعلن الحساب الرسمي لفعاليات “إكسبو 2020 دبي” عن حفل عاصي الحلاني من خلال موقع “تويتر”، وجاء في الإعلان: “انضموا إلينا في ليلة استثنائية مع فارس الغناء العربي الفنان عاصي الحلاني، واستمتعوا بصوته الرائع وحضوره المميز على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي يوم الخميس 6 يناير الساعة 20:30”.

يذكر أن عاصي الحلاني كان قد أصدر ألبومه الجديد “كل الفصول” في شهر مايو الماضي، ويتضمن الألبوم 11 أغنية منوعة بين اللون المصري، اللبناني، الخليجي، البدوي والعراقي، وهي: “حبيبي، خلص بيكفي، مغروم اه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين اجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف انساك، بعدو قلبي”.

كما أطلق عاصي أغنية “حبيبي” الديو مع نجله الوليد الحلاني على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا، وإخراج احمد المنجد الذي قدم عاصي وابنه بصورة راقية جدًا مليئة بمشاعر الأبوة.