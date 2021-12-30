داليا مبارك تودع عامها بالعراقي.. “غيابي وجعك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة السعودية داليا مبارك أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان “غيابي وجعك” لتودع من خلالها عام 2021 الذي حققت خلاله العديد من النجاحات الفنية المميّزة.

أغنية “غيابي وجعك” من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر وتولى التوزيع الموسيقي عثمان عبود، وأصدرتها داليا مبارك على طريقة الـLyrics Video عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وعلّقت داليا مبارك على صدور الأغنية من خلال صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” حيث قالت: “حبيت أودع سنة وأبدا سنه بهالعمل العظيم الي اهديه لكل احبابي واتمنالكم نهاية سنة وبداية سنة جميله شكراً من القلب لكل من شارك في اقرب عمل فني لقلبي”.

وحققت أغنية “غيابي وجعك” رواجًا واسعًا فور صدورها، وتلقت داليا مبارك العديد من التعليقات من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالأغنية وتمنوا لها دوام التألق والنجاح.

يذكر أن داليا مبارك طرحت في العام 2021 العديد من الأغنيات التي لاقت رواجًا واسعًا بين جمهورها في الخليج والوطن العربي ومنها “بطل دلع”، و”كذا ممكن”، و”هاك هاك”، و”أتجمل لنفسي”، “و”اللي يمشي عادي”، و”يمكن”، و”ذاكر ذاكر”.