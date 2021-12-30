شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل ويجز من 31 ديسمبر إلى 7 يناير لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنظمة لحفل المطرب ويجز، والتي كان مقرر إقامتها غدا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة ضمن حفلات رأس السنة، تأجيل الحفل إلى يوم الجمعة الموافق 7 يناير المقبل، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ.

وطرح مطرب التراب ويجز، ومطرب الراب المغربى طه فحصى، المشهور باسم "الجراند توتو"، فى أول تعاون غنائى بينهما، كليب أغنيتهما الجديدة "مش خالصة" عبر قناة ويجز الرسمية على يوتيوب، وتم تصويرها فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وبعد إثارة الجدل مؤخرا حول كلمات أغنية مغنى الراب ويجز "كيفى كدة"، قرر المغنى الرد بشكل ساخر على هذه الانتقادات بسبب جملة "جاى وفى إيدى الرضعة عشان اغدى النونة، وقال ويجز فى story حسابه الشخصى بالـ Instagram: "بشكر الناس اللى شجعتنى وعجبتها الأغنية، وحابب اتكلم عن الناس اللى انفعلت عليا بسبب جملة باجى وفى إيدى الرضعة عشان أغدى النونة.. أنا شخص طول عمرى صريح مع نفسى، ولما بضايق بعمل تراكات عن الحاجات اللى مضيقانى، وكيفى كدة هى أغنية فريش وبتتكلم عن الجزء المرح فى حياتى وشخصيتي".

وانفعل ويجز على منتقديه بشكل ساخر قائلا: "أنتم محدش فيكم فكر فى النونة دي، ومحدش فيكم فكر يغدى النونة، غير كدة ده بينى وبين النونة محدش يدخل ما بينا، وأنا مش حاسسها حاجة تضايق أى حد، لو أنت مفكرتش فيها، أنا فكرت أغدى النونة".