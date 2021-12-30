بعد انفصال الفيشاوي وندى الكامل.. مفاجأة بشأن الطبيب المعالج لـ سمية الألفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن مفاجأة بخصوص الطبيب المعالج لوالدته الفنانة سمية الألفي، التي خضعت مؤخرا لجراحة استئصال ورم خبيث، ليكون منشوره الأول على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تأكيد خاله محمد الألفي خبر انفصاله عن زوجته.

ونشر الفيشاوي، صورة تجمعه بطبيب والدته عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا والراجل المحترم ده، كنا زمايل في مدرسة الألسن بالحرانية من الطفولة، ودلوقتي محمد زيدان هو الجراح والطبيب المعالج للسيدة الفنانة الكبيرة سمية الألفي.. بشكرك وبحبك يا صاحبي.. نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل".

وكان محمد الألفي شقيق الفنانة الكبيرة سمية الألفي، كشف مؤخرا تفاصيل حالتها الصحية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلا: "الفنانة خضعت لجراحة استئصال ورم خبيث في منطقة الصدر وتحت الإبط في الغدد الليمفاوية، خلال الساعات الماضية".

أضاف: "هي بخير، وخرجت من غرفة العمليات، وفاقت، ودلوقتي هي في الغرفة بتاعتها".

سمية الألفي من مواليد 23 يوليو 1953، حصلت على شهادة الليسانس من كلية الآداب قسم علم الاجتماع من جامعة القاهرة، بدأت العمل في مجال الفن خلال سبعينيات القرن العشرين من خلال التليفزيون ثم المسرح، إذ شاركت بمسرحية "أولاد علي بمبة" عام 1976، ثم فيلم "الحساب يا مدموزيل" بنفس العام، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

ومن أبرز أعمال سمية الألفي "علي بيه مظهر و40 حرامي، الرايا البيضا، بوابة الحلواني، وليالي الحلمية" وغيرها.