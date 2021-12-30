هنا الزاهد: "الفتيات يمكنهم مقاومة البرد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة مثيرة عبر السوشيال ميديا، تزامنا مع الاحتفال بالعام الجديد.

ونشرت هنا، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لأنك تعلم أن الفتيات يمكنهم مقاومة البرد لبعض الأحداث الخاصة".

وكانت آخر مشاركات هنا الزاهد الفنية، مسرحية "جوازة معفرتة" التي عرضت بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية "جوازة معفرتة" بطولة: أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف وأشعار ورؤية فنية وإنتاج أمير طعيمة، ورؤية موسيقية وألحان عمرو مصطفى، وإخراج أوتاكا.

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك أيضا في مسلسل "أنا وهي" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، محسن منصور.