المخرج داوود عبد السيد يكشف سر انسحاب أحمد زكى من "الصعاليك"

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج داوود عبدالسيد، إن النقلة من مساعد مخرج إلى المخرج والعمل بمفرده على أعماله الخاصة كانت تحتاج ثقته في نفسه ومشروعه الشخصي، حيث قرر القيام بهذه النقلة بعدما حصل على قدر كبير من الثقة: «كنت أخطط لإخراج سيناريو كفاح رجال الأعمال، ولم يجرى تنفيذه لأسباب إنتاجية، بعدها كتبت سيناريو الصعاليك وتم تنفيذه».

وأضاف عبد السيد، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، عبر شاشة "CBC"، أن فيلم الصعاليك كان ناجحا، لافتًا إلى أن الأبطال الذين ظهروا في الفيلم، هو من اختارهم، لكن دور الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، كان معروضا عليه، ووافق على تجسيده، لكنه لم يجسده في نهاية المطاف.