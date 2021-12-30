عاجل | شقيق عادل إمام يرد على أنباء تدهور الحالة الصحية للزعيم ونقله إلى المستشفى في حالة طارئة!

كتب امير فتحي في الخميس 30 ديسمبر 2021 08:57 مساءً - تصدر اسم الزعيم الكبير عادل إمام خلال الساعات الماضية، محرك البحث جوجل وكافة منصّات ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ما أثير عبر بعض صفحات مواقع التواصل من تدهور في حالته الصحية، وعلى الفور سادت حالة من القلق بين جمهور ومحبي الزعيم، حيث توجه بعض محبيه بالدعاء له بالشفاء والسلامة العاجلة.

كما دشن روّاد موقع التغريدات الشهير «تويتر» هاشتاجا يحمل اسم الزعيم، تضمن العديد من رسائل الحب والمؤازرة لـ عادل إمـام، وذلك في أعقاب الشائعات التي انتشرت وتفيد بدخوله المستشفى للخضوع للرعاية الصحية.

عصام إمام يكشف الحقيقة

ليخرج المنتج عصام إمام شقيق الفنان الكبير عـادل إمام ويكشف في تصريحات صحفية تطورات الحالة الصحية للزعيم، قائلا: “إنه بحالة صحية جيدة ولا يعاني من أي وعكات صحية تؤثر على نشاطه اليومي”.

وأضاف: “غير صحيح مرض الزعيم كما أنه يشعر بالضيق نتيجة تكرار شائعات مرضه.. طول النهار نفس الوضع، تكرار شائعات سخيفة، ولو تعبان هنخبي ليه؟”.

وأكد: “مفيش حاجة من دي خالص” وسخر قائلًا: “طيب شوفوا مستشفى ايه وروحوا اسألوا إذا كان هو هناك ولا مش هناك، تابع إنه بخير وكل حاجة زي الفل الحمدلله”.

أحدث ظهور للزعيم على السوشيال ميديا

من ناحية أخرى، نشر الفنان المصري الكبير عـادل إمام، صورة جديدة له على صفحته الرسمية الموثقة بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» حيث ظهر الزعيم الكبير بإبتسامته المعهودة مرتديًا قميصًا أنيقًا.

ونالت صورة الزعيم إعجاب متابعيه من كل مكان. وانهالت مجموعة كبيرة من تعليقات جمهوره ومحبيه، مؤكدين أن ملامحه لم تتغير كثيرًا رغم البعد عن الإعلام ومنصّات التواصل الإجتماعي فترةً طويلة.

الزعيم عادل إمام في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا – الصورة من حسابه الموثق على فيسبوك

هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها الشائعات والأقاويل حول تدهور الحالة الصحية للزعيم، وليست المرة الاولى أيضًا التى ينفي فيها شقيقه تلك الشائعات، فقد سبق وطمأن المنتج عصام إمام جمهور الفنان الكبير عادل إمام على صحته، نافيًا كل الأخبار التي ترددت عن تدهور حالته الصحية وتفكيره في الإعتزال. وعبّر شقيق الزعيم عن انزعاجه من انتشار أخبار عن تدهور الحالة الصحية لشقيقه وسفره إلى الساحل الشمالي وبقائه هناك بمفرده،

مؤكدًا أنها كلها أخبار غير صحيحة مؤكدًا أنه بخير ويعيش حياته بطريقة طبيعية مع أسرته وأحفاده ويقرأ ويحل الكلمات المتقاطعة، مطالبًا الصحفيين والإعلاميين التأكد من أي خبر قبل نشره وعن فكرة الاعتزال أكد أن هذا الأمر غير صحيح، بل على العكس هناك فكرة يدرسها الآن وهي فيلم “الواد وأبوه” الذي سيجمعه بإبنه محمد إمام وسيكون من إخراج إبنه رامي إمام، مشيرًا إلى أنهم لا زالوا في مرحلة دراسة الفكرة.

وكانت آخر أعمال الفنان عادل إمام “مسلسل فلانتينو” الذي قدمه خلال موسم رمضان 2020، وشاركه في بطولة العمل كل من الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وعدد آخر من النجوم الشباب.

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