غادة عبد الرازق نادمة على دخول الوسط الفني: “الطريق دا دمرني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها في برنامج The insider، الذي يُذاع على قناة دبي الفضائية، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن سبب ندمها لدخول عالم الفن، كما تحدثت عن حلمها قبل التمثيل، وعن والدها.

وقالت غادة عبد الرازق: “ندمت على دخولي الوسط الفني بسبب تراكمات من حاجات كتير أوي، والتراكمات دي بتوصلك لمرحلة إنك تقول الطريق دا دمرني أوي وأخد مني أوي ومن حياتي وجه عليا”.

وأضافت: “كان حلمي أدخل السلك القضائي، ويا ريتني كنت كملت زي بابا هو اتخرّج من كلية الحقوق ودخل مجلس الدولة وكان قبل ما يموت بشهر هيبقى وزير الاستثمار”.

واختتمت غادة بالقول: “أنا مش عارفة ليه مروحتش للسكة بتاعت بابا دي، وروحت في سكة تانية خالص، وباجي في وقت من الأوقات وبقول يا ريتني”.

وفي سياق منفصل، تصدّرت غادة عبد الرازق “تريند” مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، بسبب دفاعها عن الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، وذلك بعد تعرضه للعديد من الانتقادات اللاذعة بسبب قرار اعتزاله، وحذف أغانيه من حسابه الرسمي في موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وقالت عبد الرازق في أحد تصريحاتها التلفزيونية: “ليه كل الضجة دي على اعتزاله، متحكموش على الناس هو أكتر واحد حاسس بقلبه وبعلاقته بربه، وهو مش مرتاح سيبوه”… وتابعت حديثها قائلةً: “زي ما بتطالبوا إن محدّش له دخل بدينك ولا لبسك، إحنا كمان ملناش دخل، ده شيء يخصه متحكموش على حد لأن متعرفوش اللي جوة البني آدم إيه، هو حر في حياته”.