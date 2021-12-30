فارس كرم يلغي جميع حفلاته بعد إصابته بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم اللبناني فارس كرم إلغاء جميع حفلاته المقبلة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال فارس كرم في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “اعتذر من جمهوري الكريم عن الغاء أي ارتباط فني متعاقد عليه وذلك بسبب اصابتي بفيروس كورونا. اشكر تفهمكم ونلتقي على خير بإذن الله”.

على صعيد آخر، يستعد فارس كرم خلال الفترة القريبة المقبلة لطرح ميني ألبوم يتضمن 4 أغنية جديدة، وتتولى إنتاجه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. واختار فارس هذه الأغنيات من بين 17 أغنية انتهى من تسجيلها في الفترة الماضية، وجميعها من توزيع عمر صبّاغ.

وآخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي صدر في العام 2018 وتضمن 12 أغنية هي: “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.