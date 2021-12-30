شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك تطمئن جمهورها على حالتها الصحية: الحمد لله على التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة حنان ترك، جمهورها، على حالتها الصحية هى وأسرتها، وكشفت أنها تتعافى وأسرتها من إصابتها بفيروس كورونا، وقالت عبر تويتر :"الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية .. وكل عام والعالم كله بألف خير ،ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان".



حنان ترك

وكانت الفنانة المعتزلة حنان ترك واجهت هجوما عنيفا بعد انتشار كلام منسوب لها بتحريم الاحتفال بالكريسماس لكنها وجهت رسالة إلى متابعيها بأن هناك صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تنتحل شخصيتها.

وعلقت ترك: أنا مسئولة فقط عن صفحاتى الموثقة بمواقع التواصل الاجتماعى تويتر وإنستجرام وغير مسئولة عن أى كلام ينشر على أى صفحات أخرى تحمل اسمى وأنها حذرت منذ فترة أن هناك صفحات تنتحل شخصيتها وأكدت تقدمها ببلاغات لإدارة فيس بوك لإغلاق هذه الصفحات.