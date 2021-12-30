شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين ومحمد عز بطلا سادس حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك 4" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة ميرهان حسين والفنان محمد عز أحداث الحكاية السادسة من مسلسل "نصيبى قسمتك 4" الذى يتم عرضه حالياً على قناة ON، والحكاية من إخراج عصام نصار ومقرر بدء عرض حلقاتها على قناة on بعد غد السبت الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1 ظهرا، وعبر قناة ON دراما الساعة 10 مساء، 5 صباحا والاعادة الساعة 10 صباحا والساعة 4 عصر.

وعرضت قناة ON حتى الآن 5 حكايات هى "النظارة البيضا" بطولة أمير المصرى وكارولين عزمى ومصطفى أبو سريع، و"غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ونانسى صلاح ورحمة حسن، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة، و"حلوة اللقطة" بطولة هانى عادل وميرنا نور الدين وحمزة العيلى، و"تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبد الله وإسلام جمال ومنة فضالى.

وفى سياق آخر تستعد ميرهان حسين لتصوير مسلسل "قلب واحد" مع هانى سلامة وتأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، للعرض في شهر رمضان المقبل 2022، كما تصور حالياً دورها في مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، وإخراج عادل أديب للعرض قريباً.

وتنتظر ميرهان حسين عرض مسلسل "أنا وهى" على قناة CBC بعد غد السبت، والعمل بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول ومحمد ثروت ومحسن منصور، سلوى محمد على، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبرى، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز.

أما محمد عز فينتظر طرح فيلم "لعبة شيطان" في دور العرض يوم 19 يناير المقبل، والعمل بطولة باسم سمرة، مى القاضي، منى ممدوح، مصطفى أبو سريع، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.