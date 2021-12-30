شكرا لقرائتكم خبر عن فادية عبد الغنى والدة شريف سلامة وحماة نيللى كريم في "أمل فاتن حربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة فادية عبد الغنى في بطولة مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللي كريم والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل لتعود إلى الدراما بعد غياب سنوات، حيث تجسد فادية خلال الأحداث دور والدة شريف سلامة وحماة نيللى كريم وتدخل في صراعات معها بعد انفصالها عن ابنها في اطار اجتماعي.

مسلسل "فاتن أمل حربى" انطلق تصويره أول أمس الثلاثاء في شبر الخيمة، وهو تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربة بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة نيللى كريم، شريف سلامة، خالد سرحان، محمد ثروت وفادية عبد الغنى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.



فادية عبد الغنى

وتغيب فادية عبد الغنى عن الدراما منذ 4 سنوات وتحديداً بعد تقديمها مسلسل "الحلال" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2017، من بطولة سمية الخشاب، بيومى فؤاد، يسرا اللوزى، دينا فؤاد، مها أحمد، لقاء سويدان، كارولين عزمى، هاجر الشرنوبى، حمادة بركات، طارق الابيارى، وتأليف سماح الحريرى وإخراج أحمد شفيق.

وحلت فادية عبد الغنى كضيفة مؤخراً على برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على فضائية dmc، وكشفت أنها تزوجت في سن صغيرة، وفى إحدى المرات كانت في زيارة للتليفزيون مع أحد المخرجين الأصدقاء، وقالت له إنها تحب التمثيل، ونصحها بأن تقدم في معهد الفنون المسرحية.

وأضافت فادية، أنها بدأت حياتها بالأعمال التاريخية وكانت تحبها للغاية، نظرا لأن والدها كان أستاذ لغة عربية في الإسماعيلية، لافتة إلى أن أول ظهور لها في مشهد مهم للغاية في مسلسل "على هامش السيرة"، حيث تلقت الإشادات بسبب تلك المشهد لأنها قدمته بإبداع وحرفية شديدة.