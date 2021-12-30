بعد إصابتها بكورونا.. حنان ترك تكشف تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة حنان ترك، تطورات حالتها الصحية بعد أيام من إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت "حنان" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية"ز

وتابعت: "وكل عام والعالم كله بألف خير، ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان".

وكانت حنان ترك قد أعلنت يوم 22 ديسمبر إصابتها وزوجها ونجلها بفيروس كورونا، وطالبت جمهورها الدعاء قائلة: "الحمد لله على أقدار الله.. أسألكم الدعاء، أنا وزوجي وابني كورونا".