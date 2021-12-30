بعد عودتها من العمرة.. ريهام حجاج تستكمل التحضيرات الأخيرة لـ"يوتيرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عادت الفنانة ريهام حجاج من الأراضى السعودية خلال اليومين الماضيين بعد أدائها مناسك العمرة، وبدأت التحضيرات الأخيرة لمسلسلها الرمضانى الجديد "يوتيرن"، قبل إنطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تحدد بشكل مبدئي نهاية الأسبوع المقبل.

وتجمع التحضيرات النهائية بطلة العمل ريهام حجاج والفنان الكبير توفيق عبدالحميد، ومؤلف العمل السيناريست أيمن سلامة، والمخرج سامح عبدالعزيز، والمنتج جمال العدل، وعدد من النجوم المشاركين منهم عبير صبري وكريم قاسم ومحمد كيلاني وصفاء الطوخي.

ويعود الفنان توفيق عبد الحميد للدراما التليفزيونية من خلال هذا المسلسل بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبد الحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره

وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي تشويقي عن علاقة الأباء والأبناء، فضلا عن وجود خطوط متعددة تتنوع بين الدراما والغموض والرومانسية

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "وكل ما نفترق"، وشارك في بطولته أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، طارق عبد العزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مصطفى أبو سيف