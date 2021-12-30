إصابات جديدة.. كورونا يواصل نهش برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، إصابة لاعب وسطه فيليب كوتينيو والمدافع سيرجينو ديست والجناح عب الصمد الزلزولي بفيروس كورونا، ليضافوا إلى قائمة طويلة من اللاعبين المرضى.

ويعاني برشلونة تفشي العدوى بالفيروس سريع الانتشار، ويتوقع أن يغيب عن تشكيلته جراء ذلك في مباراته المقبلة أمام ريال مايوركا، الأحد، لاعباه عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي.

كما كشفت الفحوص خلال الأسبوع الحالي أيضا عن إصابة كل من كليمنت لانغليه وداني ألفيس وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي بالعدوى.

وقال برشلونة في بيان: “اللاعبون سيرجينو ديست وكوتينيو وعبد الصمد الزلزولي جاءت نتيجة فحصوهم إيجابية. هؤلاء اللاعبون في صحة جيدة ويخضعون للعزل الذاتي في المنزل. أبلغت الجهات المعنية بهذه الحالات”.

ويحتل برشلونة المركز السابع بين فرق الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.

ويعاني ريال مدريد صاحب الصدارة أيضا عددا من الإصابات بالعدوى في صفوفه، من بينهم لوكا مودريتش وغاريث بيل ومارسيلو.