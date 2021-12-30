بعد نيمار وميسي.. سان جيرمان يفاوض نجم جديد من برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي باريس سان جيرمان بدأ التفاوض مع عثمان ديمبلي جناح برشلونة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب برشلونة في تجديد عقد ديمبلي بشدة، غير أن اللاعب يبالغ في مطالبه المالية.

وبحسب موندو ديبورتيفو فإن باريس سان جيرمان بدأ بالفعل التفاوض مع ديمبلي.

ومن المتوقع ان يخرج كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الصيف المقبل، وهو ما سيدفع النادي الفرنسي للبحث عن تعويضه.

وأكدت تقارير إسبانية أمس الأربعاء إن مفاوضات برشلونة مع ديمبلي لتجديد العقد قد فشلت بعدما طلب اللاعب 40 مليون يورو سنويا بخلاف عمولة 20 مليون يورو لوكيل أعماله.

واعترفت مصادر من نادي برشلونة بأن الاجتماع مع وكيل اللاعب لم يمض كما توقعوا، لكنهم سيواصلون التفاوض في الأيام المقبلة لأن رغبة اللاعب هي الاستمرار في برشلونة. ومع ذلك، فهم يؤكدون أنهم يرون اللاعب في الخارج أكثر من الداخل، وهم متشائمون للغاية بشأن استمرارية الدولي الفرنسي.

وكان النادي يأمل أن يكون الاجتماع الذي عقد اليوم حاسمًا وأن يتم الإعلان عن تجديد عقد المهاجم الفرنسي الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

لكن المطالبات المالية التي قدمها وكيل أعمال اللاعب كانت بعيدة كل البعد عن اقتراح النادي، وبالنسبة لهم، انتهى الاجتماع دون اتفاق وبمواقف بعيدة جدا من الجانبين.

ولم يخف النادي خيبة أمله من نتيجة اللقاء مع موسى سيسوكو ـ وكيل ديمبلي ـ ، لأن النتيجة لم تكن كما هو متوقع، لكنهم يفهمون أنه لا يوجد شيء نهائي حتى الآن.

وسبق لباريس سان جيرمان أن تعاقد مع نجوم بارزين قادمين من برشلونة أمثال نيمار وميسي وتشافي سيمونز.