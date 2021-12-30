شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تهنئ مايا دياب على أغنيتها الجديدة.. والأخيرة ترد: شكرا يا ذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة نوال الزغبى، الفنانة اللبنانية مايا دياب علي صدور أحدث أغانيها، والتى تحمل عنوان "أكتر شوية"، وذلك عبر حسابها على تويتر، حيث كتبت نوال، قائلة: "ألف مبروك مايا على الأغنية الجديدة والكليب أكتر شوية بتستاهلى النجاح"، وردت مايا على تهنئة نوال قائلة: "شكرا يا ذهبية .. مبروك كل نجاحاتك بالـ 2021 وينعاد عليكى".



مايا دياب و نوال الزغبى

وأحيت النجمة اللبنانية نوال الزغبى حفلاً غنائيًا فى دبى، الأيام الماضية، وأمتعت الزغبي الحضور بوجبة غنائية دسمة، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها تنوعت بين القديمة والجديدة،كما احتفلت نوال الزغبي مع محبيها بنجاح أغنيتها الجديدة قلبي على قلبه التي تعارنت خلالها مع الفنان زياد برجي الذي تولى مهمة تلحينها، عبر تقديم العرض الحي الأول لها خلال الحفل.