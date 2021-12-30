شكرا لقرائتكم خبر عن سحب إعلان عمرو دياب.. والشركة تؤكد لا تسامح مع التحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إحدى شركات السيارات وقف إعلان النجم عمرو دياب، لتوجيه اتهامات له بالتحرش.

وجاء في البيان كالتالى:" تحرص الشركة على مشاعر جميع المجتمعات في البلدان التي تعمل بها، ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله، نحن نتفهم التفسير السلبى لمشهد ظهر في أحدث إعلان تلفزيونى لسيارة في مصر".

وأضافت الشركة: "لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجارى من جميع منصات التواصل الاجتماعى، ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد".