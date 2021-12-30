شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ويل سميث تستعرض رحلتها مع مرض "الثعلبة":"أنا وهي سنكون صديقين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت جادا بينكيت سميث زوجة النجم العالمي ويل سميث متابعيها باستعراض اللوك الجديد لها، بعدما حلقت شعررأسها بالكامل، بسبب تساقط شعرها في الفترة الأخيرة بعد إصابتها بمرض الثعلبة، وشاركت جادا بينكيت الجمهور فيديو لشكلها الجديد.



جادا سميث

وعرضت سميث في الفيديو إحدى بقع فروة الرأس العارية التي تعاني منها بسبب داء الثعلبة في المناعة الذاتية التي تهاجم بصيلات الشعر مما يؤدي إلى ظهور بقع الصلع وتساقط الشعر، وكانت جادا بينكيت منفتحة بشأن التعامل مع تساقط الشعر لسنوات ولم تشعر بالإحباط، وعلقت على الفيديو قائلة إنها اضطرت لحلق شعر فروة الرأس حتى لا يعتقد أحد أنها خضعت لعملية جراحية في المخ أو شيء آخر، وقالت:"أنا وهذه الثعلبة سنكون أصدقاء لفترة".

وظهرت جادا بينكيت سميث في الفيديو وهي تمرر إصبعها على طول منتصف فروة رأسها، لتستعرض المنطقة المصابة بالصلع بسبب الثعلبة حسبما نشر موقع people وقالت في الفيديو:"الآن في هذه المرحلة، لا يمكنني إلا أن أضحك.. تعلمون أنني كنت أعاني من داء الثعلبة وفجأة ذات يوم، انظروا إلى هذا الخط هنا.. انظروا إلى ذلك".

وأضافت وهي تضحك: "لقد ظهر الأمر على هذا النحو وسيكون إخفاء هذا الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لي، لذلك اعتقدت أنني سأشاركها فقط حتى لا تطرحوا أي أسئلة".

وكانت جادا بينكيت قد تحدثت عن معاناتها مع الثعلبة، وقالت في شهر يوليو الماضي، خلال حلقة من برنامج Red Table Talk: "لقد كان الأمر مرعبًا عندما بدأت لأول مرة، كنت أستحم يومًا ما وكان لدي القليل من الشعر في يدي وكنت أقول يا إلهي، هل سأصلع؟"