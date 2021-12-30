شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين يكشف كواليس أحد المشاهد المؤثرة فى "تاج راسنا بابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت السيناريست والكاتب عمرو محمود ياسين عن كواليس تصوير احد مشاهد في حكاية " تاج راسنا بابا"، حيث كتب من خلال حسابه بموقع فيس بوك :" وإحنا بنصور مشهد اصطحاب الفريق الطبي لمجيد النعماني (صلاح عبدالله ) من البيت عنوه بنبص وبنتابع ع مونيتور انا وخبيري لاقينا منه فضالي بدل ماتعمل ريأكشن شماته لاقيناها بتعيط.. وقفنا التصوير وروحنا فكرناها أن انتي هاجرالشامي مش منه فضالي ! المشهد كان فعلا مؤثروالاستاذ الكبير صلاح عبدالله. أبدع فيه ".



عمرو محمود ياسين

لترد من فضالي عليه بـ " طب اعمل ايه يعني كرهتني نفسي اقسم بالله والله العظيم كنت عاوزه اجري عليه واشيلو بجد مش قادره اصدق في في شخصيات تعمل كده في اهلها وانت بصراحه عامل ورق يدرس في كل العالم بامانة".

ونشر الفنان صلاح عبد الله صورة لفريق عمل حكاية"تاج راسنا بابا" من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وعلق علي الصورة من خلال حساب الانستجرام الخاص به قائلا " من تاج راسكم بابا إليكم يا أبنائي الرائعين يا من في الصورة المنشورة ومن ليس فيها ويامن كنتم خلف كاميرات التصوير شكراً لكم جميعاً فقد كنتُ سعيداً للغاية بالعمل معكم".