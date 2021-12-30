شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام وأصالة فى حفل واحد بالسعودية ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد النجمتان أصالة، وأنغام، بمدينة الرياض السعودية، من أجل المشاركة فى الحفل الغنائي الكبير الذي سيقام ليلة رأس السنة على مسرح أبو بكر سالم.

يجمع الحفل العديد من نجوم الوطن العربى، منهم؛ "أنغام وأصالة ومحمد عبده ونبيل شعيل وعبد الله الرويشد، وماجد المهندس، وأسماء لمنور، وأحلام الإماراتية، وعبادي الجوهر، وفهد الكبيسى".

من ناحية أخرى يستضيف برنامج لايف من الدوبلكس مع أبلة فاهيتا، يومى اليوم الخميس وغدا الجمعة ، على قناة on، خلال رأس السنة الميلادية، المطربة أنغام ، فى حلقة مسجلة احتفالا بالعام الجديد.

وكانت أصالة نصرى، احتفلت بأعياد الميلاد والكريسماس، وسط أبنائها على وآدم طارق العريان، وابنتها شام الذهبى وخطيبها أحمد هلال، فى أمسية عائلية احتفالا بهذه المناسبة مع شجرة الكريسماس.

ونشرت شام، عبر حسابها على انستجرام، صورا من الاحتفال بالكريسماس، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد من أحبائى لكم".