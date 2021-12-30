شكرا لقرائتكم خبر عن عمر زهران فى صورة مع الراحلة سهير البابلى: صوت ضحكاتك لا تفارقنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستعاد المخرج عمر زهران، ذكريات لقاءاته مع النجمة القديرة الراحلة سهير البابلى، بعد نحو أكثر من شهر منذ وفاتها يوم 21 نوفمبر الماضى، داعيا لها بالرحمة والمغفرة وأن يسعدها فى الآخرة بقدرما أسعدته فى الدنيا، مشيرا إلى أن صوت ضحكاتها لا يرحل عنه، ونشر زهران، صورة جمعته بالفنانة الكبيرة الراحلة، عبر حسابه على "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق: "ساعات وأيام وليالى مرت منذ أن رحلتى.. ولازالت صوت ضحكاتك لا يرحل عنى، رحمك الله وأسعدك بقدر ما أسعدتينى".



عمر زهران

ورحلت الفنانة الكبيرة سهير البابلى، يوم الأحد 21 نوفمبر بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانها من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وتم دفن الجثمان فى مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، وشارك في الجنازة أشرف زكى نقيب الممثلين، أحمد بدير، جومانا مراد، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان، أحمد سلامة، حلا شيحة وزوجها معز مسعود ورجاء حسين.