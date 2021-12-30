نقل الفنانة ” إلهام الفضالة ” إلى المستشفى

كتب امير فتحي في الخميس 30 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - كشف الفنان ” شهاب جوهر ” عن تعرض زوجته الفنانة ” إلهام الفضالة ” لوعكة صحية طارئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس والتي استدعت نقلها إلى المستشفى .

حيث نشر شهاب جوهر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق سناب شات يوثق وصول سيارة الإسعاف لنقل إلهام الفضالة إلى المستشفى .. وكتب في تعليقه على الفيديو مطالبا المتابعين بالدعاء لها : ” دعواتكم حق إلهام يا جماعة وايد تعبانة ” .

كما نشر الفنان شهاب جوهر مجموعة من الصور من داخل أروقة المستشفى ظهرت بها زوجته في إحداها وهي مستلقية على سرير المرض وبجانبها المحاليل الطبية دون الكشف عن طبيعة الوعكة الصحية .

يذكر أنه قبل نقل الفنانة إلهام الفضالة إلى لمستشفى بوقت قصير كانت تحتفل مع زوجها بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم الخميس .. إذ نشر كلاهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي جانبا من احتفالهما بعيد الميلاد .