فنانة مصرية شهيرة : ” لو دفعولي ملايين العالم مش هروح مهرجان الجونة “

كتب امير فتحي في الخميس 30 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - أدلت الفنانة ” رجاء حسين ” بتصريحات صحفية لها على هامش حضورها حفل تكريم الفنان ” أحمد عبد العزيز ” ضمن الاحتفالية التي أقامها ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا انتقدت من خلالها مهرجان الجونة السينمائي .

حيث أكدت رجاء حسين على أنها لا تعتبر مهرجان الجونة مهرجانا سينمائيا على عكس مهرجان القاهرة السينمائي وغيره من المهرجانات وأنه لم يبرز به أية أعمال فنية مميزة .. مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يتجه المهندس ” نجيب ساويرس ” إلى إقامة مهرجان عن الأزياء .

فقالت : ” دا راجل تاجر لو عمل مهرجان عن الأزياء هيكون أفضل وهيكسب أكتر لأنه مالوش علاقة بالسينما .. الفن في حتة وهو في حتة ” .

وبسؤالها عن إمكانية تواجدها بمهرجان الجونة في حال تم دعوتها للحضور ردت الفنانة رجاء حسين منفعلة : ” لو أنا في الجونة والمهرجان شغال هروح بيتي .. لو دفعولي ملايين العالم لا يمكن أحضره لأنه مهرجان لا يمت للسينما بصلة ” .