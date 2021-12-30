معجب صيني يتابع أعمال حياة الفهد.. هكذا علّقت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة حياة الفهد فيديو جمعها مع معجب صيني والفنان السعودي علي السبع.

وقدم لها باقة ورد. وقدّم السبعُ المعجبَ لحياة، وقال لها: هذا صديقي، وهو صيني، ولكنه الآن إماراتي ومقيم بالإمارات، وتعلم اللهجة منها. وكان المعجب يتحدث اللهجة الخليجية بطلاقة، وقال لها: أنا معجب بأعمالك، وأتابع المسلسلات الكويتية. وسأله السبع عن مسلسل الفرية، فأجاب المعجب: أعجبني كثيراً وخاصة الحلقة الأخيرة.

وعلقت الفهد على الفيديو وكتبت: (من متابعي سيدة الشاشة الخليجية.. السيد أحمد المعروف في الإمارات بالسيد leekhaeeji كل التحية والتقدير له.. وشرف بزيارتنا في لوكيشن سنوات الجريش).

يُذكر أن فريق العمل قد بدأ قبل أيام تصوير العمل، وهو من إخراج مناف عبدال، وتأليف محمد النابلسي، وفكرة حسين المهدي، وإشراف عام يوسف الغيث، وهو من بطولة الفنانة حياة الفهد، ونخبه من النجوم، وكُتب على بوستر العمل المنشور اسم المؤلف والمخرج، وعبارة مقتبسة من إحدى قصائد الشاعر الفلسطيني محمود درويش: “ستنتهي الحرب ويتصافح القادة، وتبقى تلك المرأة تنتظر ولدها الشهيد”.