وفاة جان مارك فاليه مخرج فيلم Dallas Buyers Club

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فارق المخرج الكندي جان مارك فاليه الحياة عن عمر يناهز الـ58 عاماً بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تواجده في منزله خارج مدينة كيبك؛ لتمضية عيد الميلاد.

وذكرت وسائل إعلام عالمية أنه كان قد دعا بعض الأصدقاء لتمضية نهاية الأسبوع سوياً، لكنه فارق الحياة في 25 ديسمبر، وعثر عليه في صباح اليوم التالي.

واللافت أن الراحل كان يتبع نظاماً صحياً في حياته، ويمارس الرياضة ويمتنع عن المشروبات المضرة بالصحة.

وشكل خبر وفاته صدمة كبيرة في الوسط الفني العالمي؛ حيث سارع نجوم الصف الأول في هوليوود؛ للتعبير عن صدمتهم وحزنهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

واشتهر جان مارك فاليه بإخراجه لفيلم «دالاس بايرز كلوب» و«C.R.A.Z.Y.» ومسلسل «بيج ليتل لايز».

ورُشّح فيلم «دالاس بايرز كلوب» (2013) لجوائز الأوسكار، وحاز ثلاثاً منها، بينها: اثنان للممثلين ماثيو ماكونهي وجاريد ليتو، كما حصد الراحل جائزة «إيمي» عن مسلسله «بيج ليتل لايز» الذي عُرض عبر قناة HBO التلفزيونية.