فيديو – طرح الإعلان الترويجي الثاني لفيلم باتمان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة Warner Bros. Pictures الإعلان الترويجي الثاني لفيلم The Batman الذي كشف عن أحداث جديدة للفيلم المنتظر عرضه في 4 مارس/آذار من العام المقبل 2022.

وحقق الفيديو أكثر من 10 ملايين مشاهدة في اليوم الأول من طرحه عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على يوتيوب، فتصدر الترند الأول، كما احتل مكانة متقدمة بين الأعمال الأكثر تداولاً على تويتر .

ويظهر فيديو فيلم “The Bat and the Cat – الخفاش والقط” المواجهة بين روبرت باتينسون في دور باتمان، وزوي كرافيتز في دور كاتوومان، وبول دانو في دور ريدلر، كما يبرز العلاقة بين بروس واين وسيلينا كايل، اللذين لا يبدو أنهما يتفقان دائماً.

وكانت شركة “Warner Bros. Pictures ” الأمريكية للإنتاج السينمائي قد أعلنت قرارها تأجيل طرح فيلم “ذا باتمان” الجديد في دور العرض السينمائية حول العالم.

والفيلم، هو الجزء الجديد من سلسلة أفلام البطل الهزلي “باتمان” الذي ظهر لأول مرة عبر قصص مصورة في الولايات المتحدة والعالم، ثم تحول من القصص المصورة إلى السينما والتلفزيون.

وتأجل طرح “ذا باتمان” إلى 4 مارس/ آذار 2022 بسبب استمرار جائحة فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19″، بعدما كان من المقرر طرحه في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 .

وكانت الشركة المنتجة قد أعلنت مؤخراً استئناف تصوير الفيلم في “بريطانيا” المملكة المتحدة، بعد شفاء أحد أفراد فريق عمله من فيروس “كورونا” المستجد”كوفيد19″.

وذكرت تقارير أن من أصيب في الفيلم هو بطله الممثل، روبرت باتنسون، ولكن لم تؤكد الشركة تلك المعلومة.