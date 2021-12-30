عاصي الحلاني ونادر الأتات نجما أقوى سهرات رأس السنة على MTV

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاءت الـ MTV ان تقرب المسافات وان تعيّد مع اللبنانيين في سهرة بعنوان “كل سنة معك”، فيها توقعات لما تخبئه ال2022 وفيها الغناء والربح.

يحيي السهرة النجمان عاصي الحلاني ونادر الأتات إذ سيقدّم كل منهما باقة من أجمل الأغنيات التي يحبّها الجمهور ليشاركا الساهرين في منازلهم هذه الأمسية المميّزة، كما سيشاركهما السهرة الفنان الشاب بشار الجواد.

ومن عالمه الخاص يطل ميشال حايك على شاشة MTV بتوقعاته لسنة 2022 تحاوره رانيا زيادة أشقر ويبدو ان توقعات حايك الذي يطل على المشاهدين مرة واحدة في السنة ستكون غنية وصادمة هذا العام. من هذه المحطة المتنظرة مع ننتقل الى أجواء مختلفة مع انايبللا هلال التي تقدم سهرة فنية في أجواء اشتقنا اليها وسط زحمة الاحداث والأزمات.

وللجوائز مساحة واسعة في سهرة رأس السنة على الMTV الجوائز سيقدمها عباس جعفر للمتصلين و “الخسران أكيد ربحان مع الـMTV”.

سهرة من العمر تتابعوها نهار الجمعة 31 كانون الأول 2021 مباشرةً بعد نشرة الأخبار على شاشة الـ MTV، وتعرض بالتزامن على ONE TV.

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