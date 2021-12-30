بعد اتهامه بالتحرش.. هل حذف عمرو دياب الإعلان المثير للجدل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حاصرت الفنان عمرو دياب الإتهامات بالتحريض على التحرش، بسبب الإعلان الذي قدمه للدعاية للموديل الجديد لإحدى السيارات، ووصل الأمر إلى حد تقدم الشركة الرئيسية "ستروين" بإعتذارها رسميا عبر صفحتها في موقع فيسبوك، والقيام بسحبه.

المفارقة هنا أن الجدل االمثار لم يؤثر على تواجد الإعلان في صفحة الفنان عمرو دياب الرسمية في موقع فيسبوك، وبه نفس المشاهد التي كانت السبب في اتهامه بالتحرش.

وكانت الشركة قد أصدرت عبر صفحتها الرسمية بيانا، وأعلنت عن سحب الفيديو كليب الذي ظهر به الفنان عمرو دياب، في إطار حملة الدعاية.

وفي البيان الذي أصدرته الشركة باللغة الإنجليزية، قدمت رسميا إعتذارها قائلة: "نأسف بشدة، ونتفهم التفسير السلبي لهذا الجزء".

واختتم البيان: "لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بستروين ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد".

إعلان الفنان عمرو دياب أثار حالة من الجدل، وطاردته الإتهامات بالتحرش عقب عرضه، بسبب ظهور الهضبة وهو يصور فتاة دون علمها، وتوالت التعليقات عليه حتى بعد إعلان الشركة سحبه، ومنها: "هو إعلان غير لائق فعلاً مايحتملش ف ده تشكيك اصلاً".

الفنان عمرو دياب أحيا مساء أمس الأربعاء الحفل الذي أقيم في بوليفارد الرياض، وقدم به مجموعة من أحدث أغانيه.