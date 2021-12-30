بسبب خبر وفاة.. محمود الليثي تريند جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان محمود الليثي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفاة زوج شقيقته الكبرى.

وكتب "الليثي" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "جوز أختي عاطف مسعود في ذمة الله.. محدش يجيلكوا في حاجة وحشة".

وكان أحد المواقع قد أشار لخبر الوفاة، واعتقد البعض أن الفنان محمود الليثي توفاه الله، وطلب "الليثي" من القائمين على الموقع تعديل الخبر.

وبعد انتشار الخبر احتل اسم محمود الليثي تريند محرك البحث جوجل، ليظهر في مقطع فيديو ويوضح حقيقة الأمر، وأن زوج شقيقته توفاه الله.

وقال الليثي في مقطع الفيديو: "محمود الليثي كويس، حصل لبس والناس افتكرت إني اتوفيت، وأنا سعيد جدا لأني حسيت بحبكم ليا وخوفكم عليا"

من ناحية أخرى يستعد محمود الليثي لإحياء 4 حفلات غنائية ليلة رأس السنة، بالتجمع الخامس ووسط القاهرة.