بعد إثارته الجدل بسبب التحرش.. تفاصيل حذف إعلان عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثار الإعلان الذي قدمه الفنان عمرو دياب للدعاية للموديل الجديد من إحدى السيارات، حالة من الجدل، وحاصرته الإتهامات بالتحريض على التحرش، قبل أن تقوم الشركة الرئيسية "ستروين"، بسحبه.

وقامت الشركة عبر صفحتها الرسمية بالإعلان عن سحب الفيديو كليب الذي ظهر به الفنان عمرو دياب، في إطار حملة الدعاية.

وفي البيان الذي أصدرته الشركة باللغة الإتنجليزية، قدمت رسميا إعتذارها قائلة: "نأسف بشدة، ونتفهم التفسير السلبي لهذا الجزء".

واختتم البيان "لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بستروين ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد".

إعلان الفنان عمرو دياب أثار حالة من الجدل، بسبب ظهوره وهو يصور فتاة دون علمها، وطاردته الإتهامات بالتحرش عقب عرضه، وتوالت التعليقات عليه حتى بعدإعلان الشركة سحبه، ومنها "هو إعلان غير لائق فعلاً مايحتملش ف ده تشكيك اصلاً".

وفي تغريدة أخرى غاضبة:" مشهد إيه الي اتفهم غلط؟، المشهد واضح و صريح و استخدام سئ لخاصية الكاميرا في العربية وأصلا بيروج لكسر القانون اللي بيجرم تصوير الأشخاص في الأماكن العامة".

الفنان عمرو دياب أحيا مساء أمس الأربعاء الحفل الذي أقيم في بوليفارد الرياض، وقدم به مجموعة من أحدث أغانيه.