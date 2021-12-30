هكذا احتفلت روجينا بعيد ميلاد أشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة روجينا على تهنئة زوجها الفنان أشرف زكي، بعيد ميلاده الذي وافق أمس 29 ديسمبر، وأقيم وسط حضور عدد من نجوم الفن، بينما لم تستطع روجينا الحضور لسفرها خارج مصر.

ونشرت روجينا عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور من الحفل، وعلقت: "كل سنة وإنت سعيد وبخير وصحة وإنت دايما وسط كل الناس اللي بتحبك".

وتابعت: "شكرا لكل صحابي وأخواتي إنكم كنتم مع أشرف في يوم عيد ميلاده، شكرا أحلى بلبلة أحن وأطيب قلب في الوسط الفني".

وحرص عدد من نجوم الفن على المشاركة في حفل عيد ميلاد الفنان أشرف زكي الـ 60، وهم: ماجدة زكي، أحمد رزق، محمد أسامة (أوس أوس)، علي ربيع، بشرى، حسن أبو الروس.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف زكي حكاية "حكايتي مع الزمان" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" وشارك في بطولة العمل: ميرفت أمين، وأحمد خليل