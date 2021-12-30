نادية الكامل تثير الجدل بتغريدة عن الخيانة

كتب امير فتحي في الخميس 30 ديسمبر 2021 12:50 مساءً - أعادت ” نادية الكامل ” نشر تغريدة سابقة للفنانة ” سمية الخشاب ” عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري والتي كانت قد تحدثت بها الأخيرة عن الخيانة .
فجاء في التغريدة : ” مفيش ست تستاهل الخيانة .. لو هي مقصرة يطلقها ويشوف غيرها لكن تبقي فالبيت زي الهبةه وهو عايش حياته برا ويرجع يلاقيها زي الجارية مستنياه ده هو اللي يستاهل كل حاجة مش كويسة ” .
وأثارت نادية الكامل حالة من الجدل بين المتابعين عن سبب نشرها لهذه التغريدة خاصة بعد إعلانها إنفصالها عن زوجها الفنان ” أحمد الفيشاوي ” .. وتساءلوا حول إن كان تعرضها للخيانة هو سبب الانفصال .
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