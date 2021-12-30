قبل بلوغها عامها الـ100.. بيتي وايت تكشف عن سرّ صحتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الممثلة الأميركية بيتي وايت، في مقابلة مع مجلة بيبول، “سرّها” عن كيفية عيش حياة طويلة وصحية، قبل حلول عيد ميلادها الـ100.

وقالت ممازحةً إن إحدى نصائحها هي “تجنّب تناول الأطعمة خضراء اللّون”. وكشفت النجمة الأميركية، البالغة من العمر 99 عاماً، أنها “محظوظة جداً لكونها بصحة جيدة وتشعر بالرضا عن نفسها مع بلوغها هذا العمر”.

وهذه ليست المرة الأولى الّتي تشارك فيها وايت عاداتها الغذائية، إذ صرّحت سابقاً لمجلة أخرى أنها “تعشق شرب الفودكا وتناول شطائر الهوت دوغ”.

وفي السياق عينه، فقد نسبت الفضل إلى كونها “ولدت متفائلة” بسبب قدرتها على “العثور على الجوانب الإيجابية في الظروف كافة”، وهي سمة ورثتها عن والدتها. وقالت: “حصلت على هذه السمة من والدتي، ولم يتغير ذلك مع مرور السنوات”.