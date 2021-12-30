شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله بصورة مع أبطال "تاج راسنا بابا" : سعيدا جدًا بهذا العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان صلاح عبد الله صورة لفريق عمل حكاية"تاج راسنا بابا" من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وعلق علي الصورة من خلال حساب الانستجرام الخاص به قائلا " من تاج راسكم بابا إليكم يا أبنائي الرائعين يا من في الصورة المنشورة ومن ليس فيها ويامن كنتم خلف كاميرات التصوير شكراً لكم جميعاً فقد كنتُ سعيداً للغاية بالعمل معكم".



صلاح عبدالله



فريق مسلسل تاج راسنا بابا

وكان الفنان صلاح عبد الله، قال إن خماسيات مسلسل نصيبى وقسمتك دائما فيها أمور الأسرة التي تهم الناس، مضيفا: "أنا قلت لعمرو محمود يس، إنت عندك ميزة إنك بتدوس على جرح البيوت بتخلى الألم يخرج والألم ينطلق".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن، أنه قام بدور رجل له طبيعة خاصة وهو مربى أجيال، مضيفا: "يعنى إزاى ما ربيتش أولادى اللى هو اتلخم في تربية تلاميذه وأهمل أولاده بعد وفاة زوجته وتفرغ للمهمة التعليمية وبيحاسب نفسه وهو بيناقش عملية الاختيار".

يذكر أنه عرض حتى الآن من الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، حكاية "النظارة البيضا" وقام ببطولتها أمير المصري، وحكاية "غرام بانتظام" من بطولة شريف سلامة، وحكاية "أوضة وصالة" من بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق، وحكاية "حلوة اللقطة" من بطولة هاني عادل.وانتهى أمس عرض تاج راسنا بابا