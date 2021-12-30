بعد انفصال لـ10 سنوات.. أرنولد شوارزنيغر يعلن رسميًا طلاقه من زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أسدل الممثل الهوليوودي، أرنولد شوارزنيغر، الستار على أزمة انفصاله عن زوجته ماريا شرايفر، بإعلان طلاقهما رسمياً.

وانتهى طلاق الممثل الهوليوودي، الذي تحول إلى سياسي، وزوجته السابقة الصحافية ماريا شرايفر، بعد 10 سنوات من انفصالهما.

ووفقاً لتقرير صادر عن “TMZ”، انفصل الزوجان السابقان، أخيراً، بعد أن وقع القاضي حكمهما النهائي في وقت سابق من هذا الشهر.

وتقدمت ماريا بطلب الطلاق من ممثل “Terminator”، في 1 يوليو 2011، بعد 25 عاماً من زواجهما، بعد تقارير تفيد بأنه قد أنجب طفلاً من مدبرة منزله.

وذكر التقرير، كذلك، أن سبب تأخير الطلاق لمدة امتدت إلى 10 سنوات، يرجع إلى تسوية ممتلكات معقدة، بقيمة 400 مليون دولار.

وبدأ الثنائي المواعدة عام 1982، وتزوجا عام 1986، ويشترك الزوجان السابقان في أربعة أطفال: كاثرين (32 عاماً)، وكريستينا (30 عاماً)، وباتريك (28 عاماً)، وكريستوفر (24 عاماً).

من ناحية أخرى، احتفل أرنولد شوارزنيغر بمناسبة عيد الميلاد بطريقة مختلفة وبهدايا غير متوقعة، حيث أراد إحداث فارق في حياة قدامى المحاربين، خلال موسم العطلات.

وكتب أرنولد شوارزنيغر، في تغريدة عبر “تويتر”: “اليوم احتفلت بعيد الميلاد مبكراً.. تم تركيب 25 منزلاً تبرعت بها لقدامى المحاربين المشردين هنا في لوس أنغلوس.. كان من الرائع قضاء بعض الوقت مع أبطالنا والترحيب بهم في منازلهم الجديدة”.

وفي نوفمبر الماضي، حرص أرنولد على الاحتفال بيوم المحاربين القدامى، الذي يوافق يوم 11 نوفمبر، وتحتفل به الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول العالم، بتوزيع بعض قطع البيتزا على كل المحاربين القدامى برفقة ابنه.