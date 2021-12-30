بسبب كورونا.. نبيلة عبيد ترفع شعار ممنوع "البوس" بعيد ميلاد أشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - رفعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، شعار "ممنوع البوس" أثناء حضورها حفل عيد ميلاد الفنان أشرف زكي، والذي أقيم أمس الأربعاء.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، تظهر فيه الفنانة الكبيرة وهي تلقي التحية على الفنانين وترتدي الكمامة.

وقالت "شلبي" تعليقا على الفيديو: "شفت يا أشرف إنت غالي عند الناس إزاي، نبيلة أصلا مابتخرجش عاملة عزل لوحدها، ماتبوسيش يا بشرى".

وحرص عدد من نجوم الفن على المشاركة في حفل عيد ميلاد الفنان أشرف زكي الـ 60، وهم: ماجدة زكي، أحمد رزق، محمد أسامة (أوس أوس)، علي ربيع، بشرى، حسن أبو الروس.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف زكي حكاية "حكايتي مع الزمان" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" وشارك في بطولة العمل: ميرفت أمين، وأحمد خليل