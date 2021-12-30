كورونا يصيب أرجون وأنشولا كابور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكرت تقارير إعلامية هندية أمس أن الممثل أرجون كابور (36 عاماً) أصيب بفيروس كورونا.

وذكر موقع “بينك فيلا” المعني بأخبار المشاهير أن أنشولا كابور، شقيقة أرجون، أصيبت هي الأخرى بالفيروس، وأنهما يخضعان للحجر الصحي في منزلهما.

وكانت الممثلة كارينا كابور وصديقتها المذيعة امريتا أرورا قد أعلنتا مؤخراً أنهما تعرضتا للإصابة بالفيروس.

وأنشولا هي الشقيقة الوحيدة لأرجون، وينتميان إلى عائلة لها باع طويل في عالم الفن، فوالدهما المنتج المخضرم بوني كابور، وعمهما الممثل العالمي أنيل كابور، أما جدهما فهو المُخرج القدير سوريندر كابور.