شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يسأل جمهوره: تفتكروا إيه أكتر حاجة بحبها جوه الصورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الفنان الكبير أحمد حلمى على مشاركة جمهوره بكافة تفاصيل يومه، بل واللحظات المرحة، وفى هذا الصدد نشر حلمى صورة له وهو يقف بجانب الكاميرا، عبر حسابه الرسمى بإنستجرام، وعلق: "تفتكروا إيه أكتر حاجة بحبها جوه الصورة".



أحمد حلمى

ويستكمل النجم أحمد حلمى تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد "العيل"، داخل مرسى، على النيل فى الجزيرة بعد انتهاء تصوير مشاهد مدينة الإسكندرية الأيام الماضية، حيث يظهر حلمى بشخصيتين خلال الأحداث، الأولى منها يقوم بدور مريض نفسي يقع فى العديد من المشاكل فى إطار كوميدى.

وصور أحمد حلمى عدد من مشاهد الفيلم فى الإسكندرية خلال اليومين الماضيين، وخلال التصوير التف عدد من مواطني الإسكندرية حوله ما تسبب فى زحام مروى على طريق الكورنيش، ووجه النجم أحمد حلمى الشكر إلى رجال الشرطة بالإسكندرية لتعاونهم معه خلال تصوير أحداث الفيلم، كما شكر أهل الإسكندرية واصفًا إياهم بـ"الجمال".

وانتهى أحمد حلمى وباقى صناعه من تصوير نصف مشاهد الفيلم، ويشارك فى بطولته الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك بجانب حلمى، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذى يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.