"الراجل مات".. ياسمين عبد العزيز تعلق على فيديو لـ "العوضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت النجمة ياسمين عبدالعزيز، على ممازحة زوجها الفنان أحمد العوضي، معلقة على فيديو كان قد نشره عبر موقع فيسبوك.

ونشر العوضي، فيديو له وهو يمارس رياضة المصارعة، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، لتعلق زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز على الفيديو، قائلة: "الراجل مات".

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد تعرضت لوعكة صحية في يوليو الماضي استمرت لـ 3 أشهر، بسبب خطأ طبي بعد إجراء عملية جراحية، ما أدى لثقب في القولون، وأعلنت مؤخرا تماثلها للشفاء.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.