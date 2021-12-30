مانشستر سيتي يحلق في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 19 دقيقة

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على مضيفه برينتفورد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم “البريميرليغ”.

ويدين السيتي بالفضل في الفوز لنجمه فيل فودين الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ16 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة موسعا الفارق إلى 8 نقاط عن أقرب مطارديه تشيلسي الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه برايتون 1-1 في وقت سابق اليوم.

وتراجع ليفربول (41 نقطة) إلى المركز الثالث على جدول ترتيب فرق الدوري بعد خسارته أمس الثلاثاء أمام ليستر سيتي بهدف دون مقابل.