بالفيديو: زينة مكي تنهار بالبكاء.. “كانت كُل خليّة في جسدي تنتفض وتتألَّم”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

ضجّت الممثلة اللبنانية زينة مكي مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد من مسلسل “شتي يا بيروت” موثقة لحظة خسارة والدها وانهيارها بالبكاء.

ونشرت زينة مقطع الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

علقت مكي على المنشور ذاته معبرة عن قساوة المشهد قائلة: “كانت كُل خليّة في جسدي تنتفض وتتألَّم”.

وتفاعل عدد من الفنانين مع الفيديو الذي نشرته زينة، من بينهم الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، التي علقت على الفيديو قائلة: الله يسامحك ذكرتيني ببيي، الله يرحمك يا بيي”، كما وعلق جيري غزال بدوره على الفيديو ذاكرا أنه لم يستطع تخطي قساوة المشهد واصفاً زينة بالمبدعة.

كما وعلق كل من الممثل السوري عابد فهد، والممثلة اللبنانية ريتا حايك، والممثلة اللبنانية مابيل شديد، معبرين عن إعجابهم التام بأدائها التمثيلي الممتاز.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو بشكل كبير على صفحاتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، متأثرين بالمشهد الذي وصفه البعض بالقاسي جداً والمؤثر.